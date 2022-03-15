هذا ما قرره القضاء في قضية تعذيب رجل اعمال بدهاليز وزراة الداخلية ومقرات امن الدولة

باب نات -

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باشرت صباح امس الاثنين 14 مارس 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف قضية تعذيب رجل الأعمال نور الدين بن جميع بدهاليز وزارة الداخلية ومقرات امن الدولة سنة 1992 وتجريده من ملابسه وحرقه في اماكن حساسة من جسده ووضعه في وضعية الدجاجة المصلية على خلفية اتهامه بتمويل حركة النهضة في تلك الفترة والتواصل في الخارج مع زعيمها صالح كركر وفي تونس مع قياداتها وهم كل من علي العريض وعبد الفتاح مورو.وشملت الابحاث في القضية كل من وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال و عزالدين جنيح ومحمد علي القنزوعي ،و3 اعوان امن اشرفوا على تعذيب الضحية .وقد تمسك المتضرر بأقواله السابقة وطلب تجاوز سماع شاهدين لان الاول تراجع أما الثاني فهو طاعن في السن،ولم يحضر محامو الشاكي ولا محامو المنسوب لهم الانتهاك ،وبعد المفاوضة الحينية قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 جوان المقبل.