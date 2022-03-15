الوافي: إدارة القناة الوطنية... إستهلكت كل فارينة المطاحن تملقا وتزلفا

قال الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أبدع في صفع القناة الوطنية وشريط الأنباء بقوله لأحد أصحاب المخابز في منطقة باب الخضراء "" ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع ".
وكان رئيس الجمهورية قال أمس في حواره مع أحد أصحاب المخابز بالعاصمة ، "كفى تجويعا للشعب وكفى لعبا بقوت التونسيين... من يُجوع الشعب لا مكان له في تونس". واضاف سعيّد 'يتم تخزين الفارينة والسميد من أجل تجويع التونسيين، وتابع؛" لايجب أن تتوفر الفارينة في نشرات الأنباء وتسجل نقصا في الواقع".
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع " ( الرئيس قيس سعيد لأحد اصحاب المخابز في حي الخضراء )
وكان رئيس الجمهورية قال أمس في حواره مع أحد أصحاب المخابز بالعاصمة ، "كفى تجويعا للشعب وكفى لعبا بقوت التونسيين... من يُجوع الشعب لا مكان له في تونس". واضاف سعيّد 'يتم تخزين الفارينة والسميد من أجل تجويع التونسيين، وتابع؛" لايجب أن تتوفر الفارينة في نشرات الأنباء وتسجل نقصا في الواقع".
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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