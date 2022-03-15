الوافي: إدارة القناة الوطنية... إستهلكت كل فارينة المطاحن تملقا وتزلفا


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 09:24 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد أبدع في صفع القناة الوطنية وشريط الأنباء بقوله لأحد أصحاب المخابز في منطقة باب الخضراء "" ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع ".
وكان رئيس الجمهورية قال أمس في حواره مع أحد أصحاب المخابز بالعاصمة ، "كفى تجويعا للشعب وكفى لعبا بقوت التونسيين... من يُجوع الشعب لا مكان له في تونس". واضاف سعيّد 'يتم تخزين الفارينة والسميد من أجل تجويع التونسيين، وتابع؛" لايجب أن تتوفر الفارينة في نشرات الأنباء وتسجل نقصا في الواقع".
...


وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

..

" ما يجيش الفارينة متوفرة في شريط الأنباء ومقطوعة في الواقع " ( الرئيس قيس سعيد لأحد اصحاب المخابز في حي الخضراء )
بصراحة إبداع رئاسي في صفع جماعة التحكم في شريط الأنباء وإدارة القناة الوطنية...التي إستهلكت كل فارينة المطاحن تملقا وتزلفا...حتى أن الرئيس نفسه إستهجن تملقهم وتقزز من فارينتهم...وفضحهم علنا أمام الجميع...لكنهم للأسف نوفمبريون لا يشعرون بالإهانة ولا يردعهم التوبيخ ولا التاريخ...!!!
أما إذا كان الرئيس قد قال ذلك للتنصل من إنبطاحهم وتملقهم أمام الكاميرا...لكنه يستحسن ذلك ورائها فهذا مجرد تخمين محتمل...المهم أنه وبخهم علنا وتبرأ من تزلفهم وحمّلهم المسؤولية...والكرة عندهم ليتحرروا من خوفهم ويكونوا ضمير السلطة وليس ماكياجها...!!!3"






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242760



  3.70% (380973 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 15 مارس 2022 | 12 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:51 12:35 06:31 05:04
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1318°-1319°-1316°-1414°-13
  • Avoirs en devises
    23437,8

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26832 DT        1$ =2,96871 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   926,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   