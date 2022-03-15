وزير الصحة يكشف عن منظومة جديدة تضمن عمل الأطباء لمدة معينة في تونس قبل الهجرة

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كشف وزير الصحة علي مرابط في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ الوزارة بصدد العمل على وضع منظومة جديدة تضمن عمل الأطباء في تونس لمدة معيّنة بعد تخرّجهم.وقال مرابط إنّ هذه المنظومة تقوم على مقاربة تقتضي أنّ الأطباء الذين يتمّ تكوينهم في تونس من أموال دافعي الضرائب يقدّموا القليل للشعب الذي دفع لتكوينهم، وفق تصريحه.واعتبر مرابط أنّ استفادة دول من أطباء على طبق من ذهب ''ليس أخلاقيا''.من جهة أخرى، شدّد مرابط على أنّ هجرة الأطباء ومهنيي الصحة عموما تمثّل مصدر إشعاع لتونس في الخارج وبرهان على جودة تكوينهم.وعن أسباب عزوف الأطباء الشبان العمل في تونس، قال مرابط إنّ الأمر يعود لأسباب عديدة ولا تعود إلى عدم توفّر ما يكفي من الإمكانيات في المستشفيات، مشيرا إلى وجود عدّة مغريات وأساسا المادية.وأشار في المقابل إلى أنّ حرية اختيار مكان العمل تبقى حقاّ لكل مواطن.