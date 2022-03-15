محامي: الحكم على بائعة طابونة بغرامة 60 دينار بتهمة الاحتكار


Publié le Mardi 15 Mars 2022 - 08:05 قراءة: 0 د, 23 ث
      
كشف المحامي كمال أبركان أنه شهد بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 على تفاصيل استنطاق امرأة من طرف أحد القضاة من أجل تهمة جناحية.

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و في تصريح لاذاعة MFM أوضح المحامي أنه طلب من القاضي الجالس التطوع للدفاع عن المرأة التي تبدو وأنها تعيل عائلتها عن طريق بيع خبز الطابونة لتجد نفسها متهمة بالتداخل في مسالك التوزيع أو الاحتكار.

واكد أن القاضي حكم على المراة بدفع غرامة 60 دينار وهو أدنى حكم.
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