في زيارة لباب الخضراء مواطنون لرئيس الجمهورية : المحتكرون دمرونا وماعادش خالطين

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة فجئية الى منطقة باب الخضراء بالعاصمة اليوم الاثنين.
وردد عدد من المواطنين شعار " الشعب معاك" وذلك تاييدا له.
من جانب اخر قال مواطن لقيس سعيد " لا يوجد لا فارينة ولا سميد المحتكرين دمرونا سيدي الرئيس والزوالي ماعادش خالط".
وتابع " الزيت في الوتلة وفي المطاعم والزوالي يعاني".
وردد عدد من المواطنين شعار " الشعب معاك" وذلك تاييدا له.
من جانب اخر قال مواطن لقيس سعيد " لا يوجد لا فارينة ولا سميد المحتكرين دمرونا سيدي الرئيس والزوالي ماعادش خالط".
وتابع " الزيت في الوتلة وفي المطاعم والزوالي يعاني".
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