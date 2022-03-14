في زيارة لباب الخضراء مواطنون لرئيس الجمهورية : المحتكرون دمرونا وماعادش خالطين

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ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة فجئية الى منطقة باب الخضراء بالعاصمة اليوم الاثنين.وردد عدد من المواطنين شعار " الشعب معاك" وذلك تاييدا له.من جانب اخر قال مواطن لقيس سعيد " لا يوجد لا فارينة ولا سميد المحتكرين دمرونا سيدي الرئيس والزوالي ماعادش خالط".وتابع " الزيت في الوتلة وفي المطاعم والزوالي يعاني".