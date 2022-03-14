في زيارة لباب الخضراء مواطنون لرئيس الجمهورية : المحتكرون دمرونا وماعادش خالطين


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 18:12 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة فجئية الى منطقة باب الخضراء بالعاصمة اليوم الاثنين.
وردد عدد من المواطنين شعار " الشعب معاك" وذلك تاييدا له.
...

من جانب اخر قال مواطن لقيس سعيد " لا يوجد لا فارينة ولا سميد المحتكرين دمرونا سيدي الرئيس والزوالي ماعادش خالط".
وتابع " الزيت في الوتلة وفي المطاعم والزوالي يعاني".

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