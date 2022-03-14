سيدي بوزيد: من أجل شبهة الاستيلاء على أموال لشراء آلات طبية...الاحتفاظ برئيس بلدية ومستشاره

باب نات -

. ..

افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بمستشار بلدي بأحد البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد و في نفس الوقت يضطلع بخطة رئيس جمعية رياضية و إحالة رئيس البلدية بحالة تقديم و ذلك على خلفية شبهة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 10 الاف دينار تم اسناده من البلدية لفائدة المستشفى المحلي بالجهة منذ أواخر 2020 قصد شراء آلة طبية لكن لم يقع شرائها إلى حد الان.و قد تعهدت فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد بالبحث في الموضوع .وأكد محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهما.