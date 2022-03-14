غازي الشواشي: مقترح عودة البرلمان مطروح بقوة وقيس سعيّد يستمد قوته من تشتت المعارضة

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قال الاثنين 14 مارس، الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن مقترح عودة البرلمان إلى العمل مطروح وبقوة لإيقاف "النزيف الحالي والانحراف بالسلطة الذي ينتهجه رئيس الجمهورية".وأضاف غازي الشواشي في حوار على إذاعة ديوان أف أم "هذا المقترح لا يزال فكرة قيد التدارس ولم يتخذ التيار الديمقراطي قراره إلى الآن في شأنه "..وأوضح غازي الشواشي " المقصود ليس استئناف البرلمان لعمله وإنما أن يلعب دوره عبر جلسة عامة تلغي قرارات قيس سعيّد مثلا ".وتابع غازي الشواشي" قيس سعيد يستمد قوته من تشتت الجبهة الداخلية للمعارضة وأنه آن الأوان للأطراف الموجودة قبل 25 جويلية أن تقوم بمراجعات ونقد ذاتي".