الصافي سعيد: قيس سعيّد محتكر سياسي ونقطة قوته هي المعارضة

قال النائب الصافي سعيّد إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدث عن الاحتكار في وقت أنه يحتكر سياسيا القرارات السيادية والمحاكم والبرلمان والأمن والبنك المركزي والمطارات والمعابر.
وأوضح الصافي سعيّد في حوار لحقائق أون لاين أن طريقة تعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأزمة التي تعيشها البلاد مبهمة" وسرية و ارتجالية.
واعتبر الصافي سعيد نقطة قوة قيس سعيّد في المعارضة العاجزة عن التنظم والتقدم والتطور والدخول في تحالفات.
وقال "لذلك فإن قيس سعيد قوي وسيبقى قويا وإن مصدر قوته هي المعارضة"".
وأوضح الصافي سعيّد في حوار لحقائق أون لاين أن طريقة تعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأزمة التي تعيشها البلاد مبهمة" وسرية و ارتجالية.
واعتبر الصافي سعيد نقطة قوة قيس سعيّد في المعارضة العاجزة عن التنظم والتقدم والتطور والدخول في تحالفات.
وقال "لذلك فإن قيس سعيد قوي وسيبقى قويا وإن مصدر قوته هي المعارضة"".
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