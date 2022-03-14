زار عشية اليوم المسؤول السابق وعضو التحالف من أجل النادي الافريقي لطفي القلمامي وممثل عن قدماء اللاعبين من جيل الرباعية صبري البوهالي اللاعب صابر خليفة بعد خروجه من المصحة بمنزله اثر العملية الجراحية وذلك ببادرة من المولود الاعلامي الجديد ًراديو سبو تونيزيا ً، زيارة ادخلت البهجة على اللاعب وعائلته وكانت فرصة لرد الجميل لاعب يلعب دون حسابات بعد إصابة حادة تمثلت في كسر مضاعف في ساقه اليسرى وقد عبر اللاعب عن امتنانه للجمهور الرياضي الواسع الذي انشغل بحالته الصحية فيما اكد القلمامي في تصريح مقتضب ان إصابة خليقة ادخلت اضطرابًا كبيرًا وغيرت وجه الافريقي بالكامل والدليل ما حصل منذ خروجة في مقابلة النجم مرورًا بمقابلة مستقبل سليمان ووصولا لهزيمة اليوم القاسية ضد الاولمبي الباجي وقال ان وجود اللاعب القائد صابر خليفة كان سيعطي الثقة للشبان لانه لاعب مؤطر ومؤثر سواء داخل الميدان او في حجرات الملابس وقال ان صابر له مكانة خاصة في النادي وسيعود بأكثر قوة بحولً الله بفضل قوة شخصيته وعزيمته وعطائه السخي.
بعد إصابة صابر خليفة، الافريقي يفتقد القائد و الربان
3.64% (374685 participants des 16+)
En continu
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 14 مارس 2022 | 11 شعبان 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:54
|18:28
|15:50
|12:35
|06:32
|05:06
|
19°
|19°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.69 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-12
|19°-13
|18°-13
|20°-13
|15°-14
- Avoirs en devises
23515,5
(11 mars)
- Jours d'importation
129
- 1 € = 3,25937 DT 1$ =2,95696 DT
- Solde Compte du Trésor (11 mars) 943,7 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 152 919) كورونا: تسجيل 4 وفيات و368 إصابة
( 71 423) الشروق: انزال لزهر اللونغو من طا
( 65 122) بعد أن كان من المنتظر أن يستضيف ال
( 42 738) القضاء يصدر حكمه على سهام بن سدرين
( 31 796) القاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات
( 30 540) الحكم على المترشح للانتخابات الرئا
( 30 264) موزاييك توقف فقرة ومنتجها عن العمل
( 28 970) قضية الكوكايين: الإحتفاظ بنور شيبة
( 27 907) رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي..
( 24 034) بعد رفع الاقامة الجبرية وتأكيد وزا
( 23 452) الرئاسة الأوكرانية تعلن سيطرة ال
( 20 890) القضاء يصدر حكمه على النائبة الساب
( 20 755) قضايا الجرائم الانتخابية ... هذا م
( 20 517) بينهم 5 رؤساء دول وحكومات: تفاصيل
( 20 468) رفض دعوى استعجالية رفعها بوزاخر ضد
( 20 435) قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في ا
( 19 847) أحد المتهمين في ملف الهجوم الإرهاب
( 19 700) يحظر الإضراب وتعطيل سير العمل بالم
( 19 327) الغزو الروسي: موسكو تكشف لأول مرة
( 18 293) ألمانيا تؤيد فرض قيود "هادفة" على
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242716