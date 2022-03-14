بعد إصابة صابر خليفة، الافريقي يفتقد القائد و الربان


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 13:00 قراءة: 0 د, 48 ث
      
زار عشية اليوم المسؤول السابق وعضو التحالف من أجل النادي الافريقي لطفي القلمامي وممثل عن قدماء اللاعبين من جيل الرباعية صبري البوهالي اللاعب صابر خليفة بعد خروجه من المصحة بمنزله اثر العملية الجراحية وذلك ببادرة من المولود الاعلامي الجديد ًراديو سبو تونيزيا ً، زيارة ادخلت البهجة على اللاعب وعائلته وكانت فرصة لرد الجميل لاعب يلعب دون حسابات بعد إصابة حادة تمثلت في كسر مضاعف في ساقه اليسرى وقد عبر اللاعب عن امتنانه للجمهور الرياضي الواسع الذي انشغل بحالته الصحية فيما اكد القلمامي في تصريح مقتضب ان إصابة خليقة ادخلت اضطرابًا كبيرًا وغيرت وجه الافريقي بالكامل والدليل ما حصل منذ خروجة في مقابلة النجم مرورًا بمقابلة مستقبل سليمان ووصولا لهزيمة اليوم القاسية ضد الاولمبي الباجي وقال ان وجود اللاعب القائد صابر خليفة كان سيعطي الثقة للشبان لانه لاعب مؤطر ومؤثر سواء داخل الميدان او في حجرات الملابس وقال ان صابر له مكانة خاصة في النادي وسيعود بأكثر قوة بحولً الله بفضل قوة شخصيته وعزيمته وعطائه السخي.


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