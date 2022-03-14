المربي عمارة بن منصور على اذاعة الديوان : الامن اخبرني بانهم سيبحثون عن تدويناتي بشان سعيد طيلة السنتين الماضيتين

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قال المربي عمارة بن منصور في مداخلة عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان الأجهزة الأمنية قامت بحجز " الحواسيب" التابعة لمحل " الانترنت" الخاص بشقيقته قبل توجيه استدعاء لي.وأضاف المربي " باحث البداية قال لي هل ان التدوينة الأخيرة باسمي فأجبته بنعم فقام بايقافي قبل ان يتم إطلاق سراحي بعد 3 ايام على ذمة القضية".وتابع المربي " " باحث البداية قال لي سنعود إلى تدويناتك طيلة سنتين للتثبت من مدى تورطك في اهانة الرئيس".وكان سياسيون انتقدوا ايقاف عمارة بن منصور بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على خلفيّة تدوينة له، انتقد فيها استغلال رئاسة الجمهورية لموارد الدولة من أجل انجاح الاستشارة الالكترونية بينما يعيش المواطنون أزمة في التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية.