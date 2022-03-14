علي العريض: سنناضل من اجل حريتنا اذا فكر قيس سعيد حل النهضة


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حوار على قناة الزيتونة ان الحركة ليست وحيدة والشعب معها وهي تتابع التطورات في البلاد مضيفا " سنناضل من اجل حريتنا اذا فكر قيس سعيد حلنا".
واضاف علي العريض " الشعب بدا يستيقظ وبدا يشاهد بعينه ان الحرب ضد الفساد تحولت الى حرب ضد الديمقراطية".
...

وتابع علي العريض " نحن من جانبنا سنواصل النضال من اجل مواجهة الدكتاتورية الجديدة كما حصل سابقا".

الاستشارة الالكترونية
..


وقال علي العريض ان الاستشارة الالكترونية مجرد قفزة في الهواء وظهر ان الشعب لا يبالي بها.
وأضاف العريض " نحن مع الاستشارات الشعبية اذا تم تشريك القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات الكبرى".
وتابع علي العريض " لست ضد تشريك الشعب في حل ازماته ولكن المواطنين يهتمون اليوم بالحصول على " شكارة سميد او كيلو فارينة او دبوزة زيت".






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