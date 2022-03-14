علي العريض: سنناضل من اجل حريتنا اذا فكر قيس سعيد حل النهضة

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الاستشارة الالكترونية

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قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في حوار على قناة الزيتونة ان الحركة ليست وحيدة والشعب معها وهي تتابع التطورات في البلاد مضيفا " سنناضل من اجل حريتنا اذا فكر قيس سعيد حلنا".واضاف علي العريض " الشعب بدا يستيقظ وبدا يشاهد بعينه ان الحرب ضد الفساد تحولت الى حرب ضد الديمقراطية".وتابع علي العريض " نحن من جانبنا سنواصل النضال من اجل مواجهة الدكتاتورية الجديدة كما حصل سابقا".وقال علي العريض ان الاستشارة الالكترونية مجرد قفزة في الهواء وظهر ان الشعب لا يبالي بها.وأضاف العريض " نحن مع الاستشارات الشعبية اذا تم تشريك القوى الوطنية والأحزاب والمنظمات الكبرى".وتابع علي العريض " لست ضد تشريك الشعب في حل ازماته ولكن المواطنين يهتمون اليوم بالحصول على " شكارة سميد او كيلو فارينة او دبوزة زيت".