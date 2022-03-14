حفيدتا كاظم الساهر تشاركانه الغناء


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 10:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
فاجئ كاظم الساهر جمهوره ومتابعيه بسبب الفيديو الذي نشره من حفله الأخير في لوس أنجلوس وجمعه بحفيدتيه سنا وآيه.

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وتصدر كاظم محركات البحث في اليومين الماضيين بسبب الحفل ذاته، بعد أن شعر بالدوار أثناء الغناء وقال لجمهوره "راسي دايخ"، حيث جلس بعد ذلك على الكرسي، واستكمل حفله ما بين الجلوس على الكرسي لأخذ قسط من الراحة والوقوف مجدداً والتفاعل مع الحضور.


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