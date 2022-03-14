حسن بن عثمان: لو تولى نبيل القروي رئاسة البلاد لحدث لتونس ما حدث لاوكرانيا

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هاجم الكاتب حسن بن عثمان في حوار على قناة التاسعة المرشح السابق لنبيل القروي قائلا انه لو تولى رئاسة البلاد لحدث لتونس ما حدث لاوكرانيا.وأضاف حسن بن عثمان " كان سيدخل في حرب وازمة مع ليبيا او الجزائر متابعا " لا فرق بينه وبين المهرج الرئيس الأوكراني زلنسكي".وتابع بن عثمان " كما للرئيس الاوكراني مسرحياته لنبيل القروي افلامه مثل " فلم الماقرونة" مضيفا " عارضت نبيل القروي لانه لم يدفع لي اجري".