حسن بن عثمان: لو تولى نبيل القروي رئاسة البلاد لحدث لتونس ما حدث لاوكرانيا


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 09:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
هاجم الكاتب حسن بن عثمان في حوار على قناة التاسعة المرشح السابق لنبيل القروي قائلا انه لو تولى رئاسة البلاد لحدث لتونس ما حدث لاوكرانيا.
وأضاف حسن بن عثمان " كان سيدخل في حرب وازمة مع ليبيا او الجزائر متابعا " لا فرق بينه وبين المهرج الرئيس الأوكراني زلنسكي".
...

وتابع بن عثمان " كما للرئيس الاوكراني مسرحياته لنبيل القروي افلامه مثل " فلم الماقرونة" مضيفا " عارضت نبيل القروي لانه لم يدفع لي اجري".


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