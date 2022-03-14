الولايات المتحدة وبلدية تونس تدشنان فضاءات عمومية لفائدة النساء بمدينة تونس

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دشنت سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة والسيدة ناتاشا فرانشيسكي القائمة بالأعمال بسفارة الولايات الأمريكية المتحدة بتونس فضاءين عموميين في المدينة العتيقة هيئتهما بلدية تونس بالتعاون مع Cities Alliance بتمويل من برنامج Femmedina التابع للوكالة الأمريكية للتنمية USAID.وتعد هذه الفضاءات في سيدي البشير وباب سويقة من جملة ستة فضاءات سيتم تحويلها إلى مواقع شاملة بهدف توفير فرص اقتصادية واجتماعية لفائدة المرأة ، علما بأن اختيار هذه الفضاءات تم بالاشتراك مع نساء ومجموعات تعيش بالمدينة وتشتغل بها.تقدر ميزانية مشروع Femmedina التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ب500 ألف دولار،و قد تولت بلدية تونس بالتعاون معCities Alliance تنفيذ هذا المشروع المخصص لدعم المبادرات الرامية إلى إنشاء فضاءات شاملة بالمدينة كمراكز التكوين وفضاءات لعرض المنتوجات اليدوية ومكتبة و فضاءات للألعاب وحدائق عامة وذلك بهدف توفير فرص اقتصادية جديدة للنساء.و قد صرحت ناتاشا فرانشيسكي: »يعد برنامج Femmedina رمزا لالتزامنا بدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ونحن فخورون بالتعاون الذي يجمعنا مع بلدية تونس ومع نساء المدينة والذي مكننا من تحويل هذه الفضاءات العامة إلى فضاءات شاملة توفر فرصا اقتصادية للمرأة «.فيما صرحت سعاد بن عبد الرحيم » : أعتبر هذا المشروع خطوة أولى توفقنا في تحقيقها بفضل تعاون شركاء أجانب آمنوا بنا و بقدراتنا، كما آمنوا بأن المرأة التونسية التي تعيش ظروفا عادية ولها مستوى تعليمي بسيط، يحق لها أن تحلم و أن تحقق آمالها، و بالتالي يتعين علينا مساعدتها من خلال توفير الظروف الملائمة لتمكينها من تجسيد أحلامها وطموحاتها، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تحلي المرأة بالإصرار والعزيمة حتى ترفع التحديات وتبلغ أهدافها وتضطلع بدور الريادة بكل ثقة واعتزاز «.