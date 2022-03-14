تشميع مصنع بصفاقس.. محامي الشركة "الزيت ليس معدا للاحتكار"


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 09:00 قراءة: 0 د, 35 ث
      
بعد ضبط كمية من الزيت النباتي داخل مصنع خاضع للرقابة الديوانية بصفاقس، أوضح محامي صاحب الشركة مراد الجمل أن الزيت المحجوز ليس معدا للاحتكار.

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وأضاف الجمل، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن الزيت ليس مدعما وكان معدا لتسليمه إلى أصحابه ضمن المسالك القانونية.

وأفاد المحامي بأن المسألة حاليا موضوع بحث وسيتم تقديم الفواتير والوثائق التي تثبت أن كمية الزيت معدة للضخ داخل الأطر القانونية والتراتيب المعمول بها.
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وكانت الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بصفاقس والإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس ووحدات الحرس الوطني والحرس الديواني تمكنت من ضبط كمية من الزيت النباتي داخل مصنع خاضع للرقابة الديوانية.

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