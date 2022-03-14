بو بكر بن عكاشة يستقيل من إذاعة موزاييك


Publié le Lundi 14 Mars 2022 - 07:49 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أعلن الإعلامي بوبكر بن عكاشة انتهاء رحلته مع إذاعة "موزاييك أف أم" التي عمل بها قرابة ال 20 سنة ....
وتأتي هذه الاستقالة اثر ايقاف إذاعة موزاييك رمزي عبد الجواد عن العمل وذلك بسبب تسرب كلمة غير أخلاقية في فقرته " أعطيني حل" في برنامج " على كل لسان".
...



وكتب بن عكاشة التدوينة التالية:
..

"نتذكر أول نهار في نوفمبر 2003 ... عمري 22 سنة ...و نتذكر بوكي احلى الكلام و ترهويجة و اهلا بيكو و اشهارات البرمجة و وليت الصوت الرسمي لموزاييك أف أم ... نتذكر تجربة إدارة البرمجة 9 سنوات و برشة أفكار خدمناهم و نجحنا فيهم ... نتذكر برشة زملاء خدمنا و تعبنا مع بعضنا
نتذكر هندسة سايس خوك و نجاحها في صيف 2009 و كان معانا نصر الدين بن مختار يرحمو .. نتذكر سهرات ليلة راس العام و رمضان شو أنا و هادي زعيم ..و بعد جات ميدي شو كانت ثقافية ..نتذكر ليلة 14 و 15 جانفي و حتى ل18 جانفي و قت خذيت المسؤولية و نجحنا مع عديد الزملاء باش نتعداو لمرحلة جديدة وقت ما فما حتى تأطير إداري مباشر . نتذكر معاركي و الصعوبات و الخلافات . عملت برشة أغلاط و عملت برشة نجاحات . و نعتبر من أهمها à la page مثلا .. و على كل لسان في نسخته الحالية هو من أفضل تجاربي من حيث القيمة المضمونية . ماهوش ساهل أنك تخدم دائما من أجل النجاح و تحط مصلحة المؤسسة اللي تخدم فيها قدام عينيك . تخدم بلاش أنانية و بنظافة .. و المسؤولين يعرفو مليح هذا .
بعد ما يقارب 20 سنة من الانتماء روحا لموزاييك ... عملنا غلطة و ماهياش أول مرة تصير و ما تم اتخاذ حتى قرار .. ولات قضية أكبر من حجمها ..لانها غير مقصودة و الناس الكل تغلط ...
يظهرلي حان الوقت لأخذ قسط من الراحة من العمل الاذاعي في موزاييك و خوض تجربة أخرى .
و اعلان نهاية الرحلة ... حظا سعيدا للجميع ."




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242691



  3.61% (371368 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 14 مارس 2022 | 11 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:28 15:50 12:35 06:32 05:06
Babnet
15°
 Babnet19° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1219°-1318°-1320°-1315°-14
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   