بو بكر بن عكاشة يستقيل من إذاعة موزاييك

أعلن الإعلامي بوبكر بن عكاشة انتهاء رحلته مع إذاعة "موزاييك أف أم" التي عمل بها قرابة ال 20 سنة ....
وتأتي هذه الاستقالة اثر ايقاف إذاعة موزاييك رمزي عبد الجواد عن العمل وذلك بسبب تسرب كلمة غير أخلاقية في فقرته " أعطيني حل" في برنامج " على كل لسان".
وكتب بن عكاشة التدوينة التالية:
"نتذكر أول نهار في نوفمبر 2003 ... عمري 22 سنة ...و نتذكر بوكي احلى الكلام و ترهويجة و اهلا بيكو و اشهارات البرمجة و وليت الصوت الرسمي لموزاييك أف أم ... نتذكر تجربة إدارة البرمجة 9 سنوات و برشة أفكار خدمناهم و نجحنا فيهم ... نتذكر برشة زملاء خدمنا و تعبنا مع بعضنا
وتأتي هذه الاستقالة اثر ايقاف إذاعة موزاييك رمزي عبد الجواد عن العمل وذلك بسبب تسرب كلمة غير أخلاقية في فقرته " أعطيني حل" في برنامج " على كل لسان".
وكتب بن عكاشة التدوينة التالية:
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242691