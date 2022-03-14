بو بكر بن عكاشة يستقيل من إذاعة موزاييك

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"نتذكر أول نهار في نوفمبر 2003 ... عمري 22 سنة ...و نتذكر بوكي احلى الكلام و ترهويجة و اهلا بيكو و اشهارات البرمجة و وليت الصوت الرسمي لموزاييك أف أم ... نتذكر تجربة إدارة البرمجة 9 سنوات و برشة أفكار خدمناهم و نجحنا فيهم ... نتذكر برشة زملاء خدمنا و تعبنا مع بعضنا

نتذكر هندسة سايس خوك و نجاحها في صيف 2009 و كان معانا نصر الدين بن مختار يرحمو .. نتذكر سهرات ليلة راس العام و رمضان شو أنا و هادي زعيم ..و بعد جات ميدي شو كانت ثقافية ..نتذكر ليلة 14 و 15 جانفي و حتى ل18 جانفي و قت خذيت المسؤولية و نجحنا مع عديد الزملاء باش نتعداو لمرحلة جديدة وقت ما فما حتى تأطير إداري مباشر . نتذكر معاركي و الصعوبات و الخلافات . عملت برشة أغلاط و عملت برشة نجاحات . و نعتبر من أهمها à la page مثلا .. و على كل لسان في نسخته الحالية هو من أفضل تجاربي من حيث القيمة المضمونية . ماهوش ساهل أنك تخدم دائما من أجل النجاح و تحط مصلحة المؤسسة اللي تخدم فيها قدام عينيك . تخدم بلاش أنانية و بنظافة .. و المسؤولين يعرفو مليح هذا .

بعد ما يقارب 20 سنة من الانتماء روحا لموزاييك ... عملنا غلطة و ماهياش أول مرة تصير و ما تم اتخاذ حتى قرار .. ولات قضية أكبر من حجمها ..لانها غير مقصودة و الناس الكل تغلط ...

يظهرلي حان الوقت لأخذ قسط من الراحة من العمل الاذاعي في موزاييك و خوض تجربة أخرى .

و اعلان نهاية الرحلة ... حظا سعيدا للجميع ."