. "الدستوري الحر" يدعو لإنهاء الإجراءات الاستثنائية وإنقاذ الوضع من الانفجار

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احتشد أكثر من ألفين من أنصار الحزب الدستوري الحر في تونس اليوم الأحد في مسيرة بالعاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه بأنه يتجه نحو تعزيز "الحكم الفردي" وفرض مشروع سياسي شعبوي وتعميق حاد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.وتجمع أنصار الحزب -الذي تترأسه عبير موسي - في شارع خير الدين باشا بالعاصمة، ورددوا شعارات من قبيل "يا مواطن يا موجوع.. زاد الفقر زاد الجوع"، و"المجاعة على الأبواب"، و"يا حكومة عار اشتعلت الأسعار".كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "تونس على حافة المجاعة"، و"المجاعة على الأبواب والحاكم بأمره مهتم بالاستشارة"، ورفع بعضهم قطعا من الخبز، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.وفي خطاب أمام أنصارها قالت موسي إن سعيد تغاضى عن معالجة الاقتصاد وجعل أقصى أمنيات التونسيين البحث عن الدقيق والسكر والزيت، وأضافت أنه "خدم مصلحة الإخوان وجعلهم في موقع الضحية".