التحقيق مع حاخام بشأن مساعدته في منح الجنسية البرتغالية للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 12:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - أُبلغ حاخام ساعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في الحصول على الجنسية البرتغالية، بأنه لا يمكنه مغادرة البرتغال وأن عليه تسليم نفسه للسلطات عندما يقتضى الأمر ذلك.

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واحتجز الحاخام دانيال ليتفاك، يوم الخميس، في إطار تحقيق في كيفية منح الجنسية البرتغالية لأبراموفيتش

ويجري تحقيق في كيفية تجنيس العديد من الأشخاص الذين يعتنقون الديانة اليهودية في البرتغال.
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وقد فرضت المملكة المتحدة يوم الجمعة، عقوبات على أبراموفيتش ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعد أبراموفيتش، 55 عاما، مالك نادي تشيلسي الانجليزي، واحدا من سبعة أوليغارشيين يتعرضون لعقوبات جديدة، بما في ذلك تجميد أصولهم المالية وحظرهم من السفر.

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