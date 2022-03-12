بسام الطريفي: إدارة سجن المرناقية منعت الكيلاني من الزيارة ورفضت تمكينه من 'القفة'

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أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، انه أدى زيارة لعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني بسجن المرناقية بالعاصمة.وأكد الطريفي في تصريح لاذاعة شمس انه رغم تمكين عائلة الكيلاني من بطاقة زيارة دون حاجز، الا أن إدارة السجن لم تسمح لهم بزيارة مسجونهم، كما رفضت طلب تمكينه من وجبات طعام منزلية "القفة"، بسبب إصابته بالسكري.ورجح بسام الطريفي أن تكون إدارة سجن المرناقية قد رأت في مثل هذه الإجراءات تمييزا للكيلاني عن بقية السجناء، مطالبا الإدارة ووزارة العدل بالتوضيح.وأضاف بسام الطريفي ان الكيلاني 'معنوياته عالية' خاصة وانه كان متوقعا لقرار الإيداع بالسجن، حسب قوله.وعبر بسام الطريفي عن رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عميد محامين سابق، خاصة وان ما أقدم عليه لا يرتقي للجرائم الكبرى، معتبرا ان الكيلاني يتعرض لمظلمة كبيرة، حسب تعبيره.