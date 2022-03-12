تونس / اليابان : تنظيم ندوة حول الاقتصاد الأزرق يوم 17 مارس 2022

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تنظم الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة ، يوم 17 مارس 2022 بقمرت ، ندوة تحت عنوان "الاقتصاد الأزرق والأعمال التجارية الزراعية: الآفاق بتونس واليابان وإفريقيا " تحضيرا لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية (تيكاد 8) ، المقرر عقده يومي 27 و 28 أوت 2022 في تونس.وسيتم خلال الندوة مناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بمنتجات البحر والبحيرات بالإضافة إلى استعراض التقنيات الزراعية المبتكرة التي من المحتمل أن تكون فرصًا لتطوير الشراكة التونسية اليابانية والإفريقية في المجالات ذات العلاقة على غرارالطاقة الحرارية الأرضية الزراعية والزيوت الأساسية في مجال الأدوية وصناعة منتجات التجميل وتربية الأحياء المائية وتربية الأسماك.وستتيح الندوة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات وتقديم مشاريعهم والتقنيات المعتمدة في مؤسساتهم .ويشار إلى أن الغرفة التونسية اليابانية للتجارة والصناعة تأسست في 4 ديسمبر 2014 ، بهدف تطوير الشراكة بين تونس واليابان. و تعمل الغرفة ، التي تضم 45 مؤسسة من بينها 13 يابانية ، على محور تنموي ثلاثي بين تونس واليابان وإفريقيا ، بهدف ضمان موقع استراتيجي للقطاع الخاص التونسي في إفريقيا جنوب الصحراء.