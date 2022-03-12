حمادي بن جاب الله: الإستشارة الوطنية لا معنى لها ومضارها أكثر من منافعها ولا يمكن التعويل عليها في بناء مستقبل تونس


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 13:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعتبر الناشط السياسي والأستاذ الجامعي حمادي بن جاب الله، أنه لا معنى للاستشارة الوطنية وأن مضارها أكثر من منافعها التي قد تتحقق.

...

وشدد حمادي بن جاب الله خلال استضافته في برنامج Le Grand Débat على اذاعة شمس أف أم، على أنه لا يمكن التعويل على الاستشارة الوطنية في بناء مستقبل تونس، مبينا ان دورها كان يمكن أن يكون للاستشارة فقط وليس للبناء.

وقال بن جاب الله إنه كان يتوجب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن يحث الأحزاب على استنهاض الكتلة الإنتخابية الصامتة.
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وبين المتحدث أن من سيُصوت للإسلام السياسي هم من مدفوعي الأجر.


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