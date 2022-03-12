تطاوين : انطلاق الدورة 11 لمهرجان الألعاب الشعبية ببني مهيرة

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انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 11 لمهرجان الألعاب الشعبية بمعتمدية بني مهيرة من ولاية تطاوين لتتواصل على مدى ثلاثة أيام تحت شعار"ألعابنا الشعبية هوية وأصالة".وقد افتتح المهرجان بتنشيط شوارع المدينة بمشاركة فرق الماجورات والفنون الشعبية والفلكلورية وجمعية المعوقين ببني مهيرة، كما تم افتتاح معرض الصناعات التقليدية بما تضمنه من نماذج من منتوجات بأنامل فتيات وشباب الجهة في مجالات النسيج اليدوي والجلد و السكاجة والرقم وغيرها من الإبداعات. وتضمّن معرض البداوة عينات من الادوات الفلاحية والبدوية كانت تستعمل في حل وترحال ابناء المنطقة عبر وهاد وربوع هذه المعتمدية الواقعة على الشريط الحدودي الشرقي للولاية.وانطلقت أيضا أمس مسابقات الالعاب الشعبية في كرة "القدة" وهي لعبة شبيهة "بالهوكي" ولعبة الخربقة الشبيهة بالشطرنج و"الدامة" و"تنقيز الوزرة" وهو القفز الطويل على الوزرة التي يبلغ طولها العادي أربعة أمتار. وتابع رواد مهرجان بني مهيرة سباق الفروسية لخيول عربية اصيلة واخرى بربرية ومهجنة وانقليزية.واختتمت فقرات اليوم الأول من هذا المهرجان بخيمة شعرية تنوعت فيها الاشعار والقصائد بمشاركة الشاعر خليفة الدريدي وثلة أخرى من الشعراء الشعبيين من تونس وليبيا الذين شدوا الجمهور بقصائدهم الهزلية والمشيدة بحياة البادية وما فيها من خصوصيات ومشاهد منعشة وصور متميزة للحياة في البادية بين الاجداد الذين عاشوا طيلة أحقاب زمنية طويلة حياة ملؤها التآلف والمحبة والبساطة.وتتواصل مسابقات مختلف الألعاب الشعبية خلال اليومين القادمين ومجموعة من العروض للموروث الثقافي والمرحول وتختتم كل هذه الفقرات اليوم السبت بسهرة فنية للفنان رؤوف ماهر ومساء يوم غد الأحد بعرض ملحمي يحمل عنوان " صمود الأجداد".