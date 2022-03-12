"الرابطة الثانية (المجموعتان 1 و2 ) : رباعي معني بالبلاي أوف في " الأولى".. وقمة بين القيروان وجمعية جربة في" الثانية

. ..

. .

يختتم غدا الأحد سباق المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعتين الأولى والثانية وذلك باجراء مقابلات الجولة العاشرة والأخيرة ، والتي ستحدد هوية بقية الفرق المتأهلة المرحلة ال"بلاي أوف" والفريقين النازلين مباشرة الى الرابطة الثالثة.ففي المجموعة الأولى يستضيف فريق القلعة الرياضية صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة، النجم الرادسي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة في مباراة سيحتد فيها الصراع الى أبعد الحدود، نظرا لكون الفريقين معنيين بصفة مباشرة مع كل من النادي البنبلي والملعب الصفاقسي بالتأهل لمرحلة الصعود ومرافقة الملعب التونسي الذي ضمن مسبقا ورقة الترشح.وسيسعى زملاء اللاعب أيوب بن صالح في اللقاء، مستعينين بسلاح الأرض والجمهور، الى تحقيق الانتصار الذي سيكفل لهم الترشح المباشر لمرحلة الصعود دون انتظار نتائج بقية المباريات، نظرا لكون الفريق يتفوق في المواجهات المباشرة على شريكه في وصافة الترتيب النادي البنبلي بعد أن تعادل معهه ذهابا 1 - 1 ، وتفوق عليه في الاياب 2 - 0 ، عكس الفريق الضيف (القلعة الرياضية) الذي يبقى مصيره مرتبطا ببقية المباريات وهو في حاجة للفوز وانتظار تعثر النادي البنبلي الذي يواجه على ميدانه متصدر الترتيب الملعب التونسي.ويسعى فريق بنبلة من جهته الى اهداء جماهيره ورقة التأهل عبر الفوز على أبناء باردو وانتظار مفاجاة من ملعب القلعة الصغرى وذلك بهزيمة أو تعادل فريق المكان.أما الملعب الصفاقسي صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة مناصفة مع النجم الرادسي فسيجد نفسه أمام حتمية الانتصار لا غير، خلال ملاقاته لمضيفه أولمبيك مدنين صاحب المركز السادس والأخير برصيد 7 نقاط والذي نزل للرابطة الثالثة، وذلك املا في تأهل مرهون هو الآخر بتعثر المنافسين المباشرين له في السباق النادي البنبلي والقلعة الصغرى والنجم الرادسي وهي فرضية لئن كانت مستبعدة نسبيا غير أنّ العودة بنقاط الفوز من خارج الديار قد تضمن لفريق " الرالوي" البقاء في الرابطة الثانية وعدم خوض مرحلة "البلاي آوت" اذا ما أنهى المرحلة الأولى في المركز الثالث أو الرابع.وفي المجموعة الثانية، سيكون ملعب حمدة العواني بالقيروان مسرحا للقاء قمة المجموعة بين فريق شبيبة القيروان صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة و جمعية جربة صاحبة المركز الأول برصيد 17 نقطة في لقاء لن يحاول فيه أبناء عاصمة الأغالبة اللعب من أجل نقطة التعادل فحسب، التي تكفيهم لضمان الترشح لمرحلة الصعود، بل سيخوضونه بشعار الانتصار بغية افتكاك الصدارة ودخول مرحلة الصعود بمعنويات كبيرة من جهة، وتعويض جماهيرهم للخسارتين المتتاليتين التي تكبدهما الفريق خارج ميدانه أمام كوكب منزل نور بنتيجة 3 - 2 و جندوبة الرياضية بنتيجة 2 - 1، وهو ما لن يسمح به ممثل جزيرة جربة الساعي بدوره الى العودة الى الديار بنتيجة ايجابية أقلها التعادل وبالتالي استكمال المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية في صدارة الترتيب.ومن ناحيته يستضيف أمل جربة صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة فريق جندوبة الرياضية صاحب نفس الرصيد من النقاط، في مباراة ستشهد ندية كبيرة بين الفريقين من أجل فك الشراكة في الترتيب من ناحية، وقد تكون أملا لتأهل أحدهما خصوصا الفريق الزائر الذي سيبحث عن الانتصار الرابع له على منافس هزمه في الجولة الخامسة في عقر داره بنتيجة 1 - 0، وهو انتصار ممكن قد يسهم في خطف ورقة التأهل للبلاي أوف في حالة انهزام شبيبة القيروان.أما المباراة التي ستجمع كوكب منزل النور صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط بضيفه الأولمبي للنقل صاحب المركز السادس والأخير برصيد 7 نقاط، فتصنف ضمن صراع البقاء، خصوصا لأبناء الملاسيين الذين سيدخلونها أملين في الانتصار الذي سيمثل لهم طوق النجاة وتفادي النزول الى الرابطة الثالثة عكس الفريق المحلي الذي تكفيه نقطة التعادل للمحافظة على أمل البقاء في الرابطة بعد خوضه لمرحلة "البلاي آوت".في ملعب مدنينأولمبيك مدنين - الملعب الصفاقسيالحكم: أشرف حركاتيفي ملعب بنبلة البلديالنادي البنبلي - الملعب التونسيالحكم: جلال السحبانيفي ملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - النجم الرادسيالحكم: أمير العياديفي ملعب حمدة العواني بالقيروانشبيبة القيروان - جمعية جربةالحكم: سيف بن ورادفي ملعب مصطفى الدوري جربة ميدونأمل جربة - جندوبة الرياضيةالحكم: حسني النايليفي ملعب منزل نور البلديكوكب منزل النور - الأولمبي للنقلالحكم: أسامة رزق الله