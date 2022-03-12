الحكم على النائب فيصل التبيني


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بعدم سماع الدعوى في حق النائب فيصل التبيني وذلك في القضية التى رفعها عليه رئيس محكمة المحاسبات اتهمه فيها بالإساءة عبر شبكة التواصل الاجتماعى اثر تنزيل التبيني لمقطع فيديو انتقد فيه أداء المحكمة المذكورة .

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