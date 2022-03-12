تعديلات جديدة على جائزة الكرة الذهبية

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن إدخال إصلاحات على قواعد جائزة الكرة الذهبية المرموقة التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب ولاعبة مع الاعتماد على نتائج الموسم الكروي 2021-2022 عوضاً عن السنة التقويمية.وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية في نهاية السنة التقويمية منذ إنشائها في 1956 لكنها ستتوافق بحسب الإصلاحات الجديدة مع الموسم الكروي الذي يمتد من أوت إلى جويلية، كما ستضم الآن لجنة تحكيم أصغر حجماً وستعتمد اختياراً أولياً دقيقاً ومعايير أوضح وفق اللوائح الجديدة التي كشفت "فرانس فوتبول" عنها.وقال رئيس تحرير "فرانس فوتبول"، باسكال فيريه، خلال عرض تقديمي إنها: فرصة لإعطاء دفعة جديدة. في السابق كان الحُكم يصدر بشأن أفضل لاعب ولاعبة بناء على نصف موسمين، والآن سيكون الأمر أكثر قابلية للقراءة.سيقام الحفل المقبل لتوزيع جوائز في سبتمبر أو أكتوبر 2022 من أجل تحديد من كان الأفضل خلال الموسم الذي بدأ قبلها بعام، أي في صيف 2021، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص مسابقة رابطة أبطال للرجال (النهائي في 28 ماي) وكأس أوروبا لمنتخبات السيدات (بين 6 و31 جويلية).وتأتي هذه الإصلاحات لتتناسب مع التعديل الكبير الذي طرأ على الرزنامة الكروية بنقل موعد كأس العالم للرجال من الصيف الى شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بهدف ملائمة الأجواء المناخية لقطر المضيفة.ومن المؤكد أن النسخة المقبلة من الكرة الذهبية لن تأخذ في الحسبان أداء اللاعبين في مونديال قطر 2022.وأدخلت "فرانس فوتبول" تغييرات ملحوظة أخرى مثل إدخال النجم الدولي الايفواري السابق ديدييه دروغبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة للمرشحين والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة "ليكيب"الرياضية.كما اتخذ القرار بتقليص حجم لجنة التحكيم التي ما زالت تضم صحافيين (واحد من كل بلد) لكن مع السماح لممثلي الدول الـ100 الأفضل تصنيفاً عالمياً بالمشاركة في التصويت على جائزة الرجال (عوضاً عن 170 سابقاً)، والخمسين الأفضل تصنيفاً عند السيدات.وتم أيضاً تحديد معايير منح الجائزة: سيكون"الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والملفتة للمنافسين المعيار الأول، قبل الجانب الجماعي والألقاب التي تم الفوز بها ومكانة للاعب وتمتعه بالروح الرياضية.وبذلك، لن تؤخذ في عين الاعتبار بعد الآن مسيرة اللاعب، وذلك من أجل تجنب جعل الكرة الذهبية جائزة على قياس لاعبين معينين يتمتعون بهالة في هذه اللعبة على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بها العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته ما أثار موجة انتقادات لاعتبار البعض أن وصيفه البولوني روبرت ليفاندوفسكي كان يستحقها أكثر منه.