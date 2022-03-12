بعد الخسارة امام الوداد ... الزمالك يعرض المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري للبيع

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور عن عرض المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري للبيع وإيقاف المستحقات المالية لجميع لاعبي الفريق حتى نهاية الموسم الجاري على اثر خسارة الفريق امام الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة بهدف دون رد في القاهرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.كما قرر الزمالك الاستغناء عن أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وعدم التجديد للاعبين المغربيين اللذين ينتهي عقدهما مع النادي الابيض بنهاية الموسم الحالي الى جانب عدم التجديد كذلك للثلاثي طارق حامد وحارس المرمى محمد أبو جبل وعمر السعيد.وتعقدت وضعية الزمالك في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا اذ تجمد رصيده عند نقطتين خلف الوداد المتصدر ب9 نقاط وبيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب المركز الثاني ب7 نقاط بينما يتذيل ساغرادا الانغولي الترتيب بنقطة واحدة.ويستقبل يوم السبت بيترو أتلتيكو مواطنه ساغارادا.