الروائية آمال مختار : أحب التحديات وتنوع التجارب...والكتابة قدري

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درست الروائية آمال مختار العلوم الطبيعية بكلية العلوم بتونس العاصمة، لكن الصدفة قادتها إلى الأدب، وبدأت مسيرتها في عالم الكتابة مع العمل الصحفي، وقادتها الصدف مرة أخرى ليتحول قلم الصحفية، إلى قلم الأديبة الروائية ولتكون أول تونسية تنشر روايتها لدى دار الآداب، كان ذلك في 1993 بتشجيع ودعم من الناشر الراحل سهيل إدريس، ومنذ ذلك الحين واصلت كتابة الروايات كما كتبت القصة. وتقول آمال مختار إن الصدف لعبت دورا كبيرا لتبدع وتنتج أعمالا مغايرة للسائد حيث اختارت "التمرد" والحفر عميقا للكشف عن المسكوت عنه وتناول ما يعتبره المجتمع من الممنوع. ورغم ما أثارته كتاباتها من جدل وصل إلى حد منع إحدى رواياتها من التوزيع، فإنها تصر على اختياراتها وتقول "الكتابة قدري".في لقاء التأم مساء الجمعة ببيت الرواية بمدينة الثقافة بالعاصمة، ببادرة من جمعية حماة الجمهورية للثقافة والعلوم، وبحضور لفيف من القرّاء والكتّاب والشعراء والفنانين التشكيليين، تحدثت آمال مختار عن مسيرتها الأدبية وعن منجزها الإبداعي .وقد كان هذا اللقاء الذي أقيم ضمن فعاليات الاحتفال بعيد المرأة، مناسبة للكشف عن آخر الإصدارات التي ساهمت فيها، وهو مؤلف جماعي يحمل عنوان "عاشرهن" صدر عن دار نقوش عربية منذ يومين بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة. وهو عبارة عن مجموعة قصصية بأقلام تسع كاتبات بعضهن يخوض تجربة النشر للمرة الأولى. ووصفت آمال مختار هذه المغامرة الإبداعية بالفريدة، واعتبرت أن هذه المجموعة يمكن تصنيفها في خانة الرواية نظرا لوجود خيط سرد ماسك بمختلف القصص وهو البطل "طاهر الظاهري" الذي تدور حوله كل القصص محاولة تفكيك شخصية المنحرف النرجسي وتحليل نفسيته والأسباب التي جعلته كذلك. وقد تولى تقديم هذا الإصدار محيي الدين البجاوي ووُشح غلاف الكتاب بلوحة للفنانة التشكيلية أمينة بالطيب.بكثير من التلقائية والحميمية تحدثت آمال مختار عن بداياتها وعن تلك الفتاة الشابة الحالمة الثائرة والطموحة القادمة من مدينة السرس إلى تونس العاصمة، وكشفت عن جوانب من مسيرتها وعن بداياتها وتأثرها بكتابات إحسان عبد القدوس، وتحدثت عن الصدف التي لعبت دورا كبيرا في حياتها، وعن الشخصيات التي حفزتها (من بينهم بالخصوص الراحل سهيل إدريس صاحب دار الآداب للنشر ومؤسس مجلة الآداب، والأديب الراحل محمد العروسي المطوي الذي كان يترأس اتحاد الكتاب التونسيين سنة 1991). كما تحدثت عن العراقيل والتضييقات التي واجهتها، ومن بينها بالخصوص منع رواية "الكرسي الهزاز" من التوزيع لمدة ست سنوات (من 2002 إلى 2008).ورأت أن مردّ الجدل الذي تثيره كتاباتها هو خوضها في المسكوت عنه واعتبرت أن إصلاح المجتمع ينطلق من تشخيص الأوضاع والتشخيص الجيد لا يتحقق إلا إذا صارحنا أنفسنا وناقشنا ما يعتبر من المسكوت عنه، إيمانا منها بأن "للكتاب سلطة"، وهو قادر على التغيير.واعتبرت ان ما تناولته رواية الكرسي الهزاز من قضايا على غرار علاقة الفتاة بوالدها، وعلاقة الطفلة المغتصبة ببقية أفراد العائلة، والدعوة الضمنية إلى ضرورة تصالح المرأة مع جسدها، كلها مواضيع كانت ولا تزال تعدّ من المسكوت عنه، وأشارت إلى أن روايتها "المايسترو" التي فازت بجائزة لجنة تحكيم الكومار الذهبي (2006) أيضا أثارت الجدل وقد تناولت فيها قضية الهوية وتحديدا هوية الرجل. وهو المصير ذاته الذي لاقته روايتها الأولى "نخب الحياة" الصادرة سنة 1993 والتي منحتها جائزة الابداع الأدبي لوزارة الثقافة لسنة 1994 والتي تنقل من خلال حكاية بطلتها، هاجس كل الشباب في سن الخامسة والعشرين وحلمهم وطموحهم الجارف وعلاقاتهم بالجسد والتجارب الحياتية والمسائل الوجودية.واستعادت لحظات سعادتها بحصولها على 10 بالمائة من حقوق النشر آنذاك، معربة في الآن نفسه عن أسفها لعدم ارتفاع هذه النسبة المخصصة من الناشر للكاتب، قائلة من غير الطبيعي ولا المعقول أن تكون حقوق الكاتب 10 بالمائة سنة 1991 و10 بالمائة سنة 2022 فلولا الكاتب ما كان الناشر ولا الموزع حقق تلك الأرباح. ولكن رغم ضعف المردود المادي للكتابة إلا أنها تواصل تجاربها الإبداعية وتحرص على تنوعها وتفردها قائلة "الكتابة قدري".وبكثير من الفخر والعزيمة تحدثت آمال مختار مع قرائها قائلة "أحب التحديات وتنوع التجارب"، مشيرة في هذا السياق الى أنها فضلا عن كونها اول كاتبة تونسية تنشر لها دار الآداب، فهي أيضا أول من كتب رواية تراسلية وقد حملت عنوان "أنوات" واشتركت في كتابة رسائلها المتبادلة مع الكاتب محمد القاضي وأشارت الى تفرد هذا الإصدار حيث اختتم بثلاث نهايات وللقارئ حرية اختيار إحداها.ورغم تمرّدها ومواجهتها للعقلية الذكورية واعتبارها أن الزواج يحد من حريتها، إلا أنها تقول "تجربة الزواج أفادتني في كتاباتي" ودون الخوض في التفاصيل أسرّت آمال مختار للحاضرين بأن روايتها الجديدة التي ستصدر قريبا تتناول الزواج كمؤسسة.