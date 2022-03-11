قفصة: حجز مواد غذائية واستهلاكية متنوعة خلال مداهمة 5 مخازن عشوائية تناهز قيمتها المالية مليون دينار


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 19:28 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أسفرت عملية المداهمة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة، بمشاركة المصالح الديوانية وقوات الأمن، لـ5 مخازن عشوائية تابعة لإحدى المغازات الخاصة بقفصة المدينة، عن جحز كميات هامة من المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية المتنوعة، ناهزت قيمتها المالية حوالي مليون دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، منير الجلولي.

...

وأضاف الجلولي، في تصريح لـ(وات)، أنه من بين المحجوزات 32،096 طنا من مشتقات الحبوب (عجين غذائي فارينة وسميد)، و21 طنا من مصبرات الطماطم، وحوالي 50 طنا من مصبرات الهريسة، و1554 لترا من الزيت النباتي الغير مدعم، إضافة إلى 12494 لترا من الماء المعدني، و4464 لترا من الحليب نصف الدسم، وحوالي 19 طنا من البقول الجافة، و199،902 علبة تن مختلفة الاحجام، ومواد بلاستيكية وتنظيف.
وبّين الجلولي، ان المخالفات تعلقت بمسك منتوجات لغاية الاحتكار والمضاربة، فضلا عن عدم توفر شروط ممارسة التجارة.

..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242566



  3.25% (335115 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 11 مارس 2022 | 8 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
Babnet
15°
 Babnet20° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-919°-1118°-1218°-1317°-14
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   