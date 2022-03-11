مخلوف: أين الخطر الداهم الذي تمثله هيئة مراقبة دستورية القوانين حتى يقع حلها؟

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قال النائب في البرلمان سيف الدين مخلوف في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" إن ما يقع اليوم لا علاقة له بالدستور.وتسائل " أين الخطر الداهم الذي تمثله هيئة مراقبة دستورية القوانين حتى يقع حلها؟ المجلس الأعلى للقضاء هل يهدد استقلال الدولة؟ووتابغ " الدولة هي الدولة المدنية ودولة القانون..غير ذلك هي دولة داعش التي لا تعترف لا بدستور ولا دولة ولها محاكمها الخاصة".