مخلوف: أين الخطر الداهم الذي تمثله هيئة مراقبة دستورية القوانين حتى يقع حلها؟


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 19:16 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال النائب في البرلمان سيف الدين مخلوف في حوار عبر أمواج اذاعة " الديوان اف ام" إن ما يقع اليوم لا علاقة له بالدستور.
وتسائل " أين الخطر الداهم الذي تمثله هيئة مراقبة دستورية القوانين حتى يقع حلها؟ المجلس الأعلى للقضاء هل يهدد استقلال الدولة؟
...

ووتابغ " الدولة هي الدولة المدنية ودولة القانون..غير ذلك هي دولة داعش التي لا تعترف لا بدستور ولا دولة ولها محاكمها الخاصة".



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