الكاف: حجز 3915 لترا من الزيت النباتي بمستودع بحي برنوصة بالكاف الغربية

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تمكنت، اليوم الجمعة، قوات الأمن بإقليم الكاف، من حجز 3915 لترا من الزيت النباتي بقيمة مالية تقارب الـ20 ألف دينار، وذلك بعد مداهمة مستودع لأحد التجار بحي برنوصة بالكاف الغربية، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بالاقليم.وذكر المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن العملية تمت على إثر تلقي معلومات تفيد بأن أحد التجار يعمد إلى تخزين كميات كبيرة من الزيت النباتي بمستودع تابع له، مما استوجب مداهمته وحجز كامل الكميات المخزنة.وأضاف، في هذا الصدد، أنه سيتم ضخ هذه الكميات في السوق المحلية وتأمين المبالغ المالية في خزينة الدولة.