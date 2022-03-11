عصام الشابي: تم إيقاف مربي وحجز حاسوبه الشخصي لأنه ضد إجراءات 25 حويلية

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كشف الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك انه قوات الامن في منطقة جبنيانة من ولاية صفافس أوقفت المربي عمارة بن منصور وحجزت حاسوبه الشخصي لانه ضد اجراءات 25 جويلية.وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " تم البارحة ايقاف الصديق و المربي عمارة بن منصور بمنطقة الأمن بجبنيانة و حجز حاسوبه الشخصي على خلفية تدويانت فايسبوكية معارضة لتوجهات سلطة 25 جويلية في انتظار إحالته على القضاء.موجة التضييق على الحقوق و الحريات تتصاعد و مساحة حرية التعبير تضيق الى الحد الادنى .كل التضامن مع الأستاذ عمارة بن منصور .الحرية للمربي عمارة بن منصور ."