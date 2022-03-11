خلية الإحاطة النفسية بوزارة الصحة توفر حاليا الإحاطة لـ 8 أشخاص عائدين مؤخرا من أوكرانيا

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تتابع خلية الإحاطة النفسية الموضوعة على ذمة التونسيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا، منذ 3 مارس الجاري، 8 حالات من بين العائدين وهم يمثلون 12 بالمائة من مجموع المكالمات الهاتفية الواردة على الخلية في علاقة بملف العائدين من أوكرانيا، حسب ما أفادت به (وات)، منسقة هذا الخلية، هندة الشابي.وبيّنت الشابّي في ذات التّصريح، أن وزارة الصحة ترافق 8 تونسيين عائدين أوكرانيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، لافتة إلى أن الخط الأخضر يشرف عليه أخصائيون نفسيون يوفرون حصصا علاجية نفسية عبر الانترنت بالإضافة إلى توجيه الحالات إن اقتضى الأمر إلى عيادات طبية قريبة من مقر سكناهم.وأوضحت في ذات التّصريح، أن المكالمات الواردة على الرقم الأخضر، توزّعت بين استفسارات وأسئلة طرحتها عائلات أبناء الجالية التونسية بأوكرانيا بالإضافة إلى العائدين مؤخرا من هذا البلد ومكالمات خارج الموضوع، وذلك بنسبة 56 بالمائة.وقالت إن الخلية لم تتلقى عددا هاما من المكالمات، مشيرة إلى أن العائدين من أوكرانيا لا يزالوا تحت الصدمة ولم يتأقلموا بعد مع الأوضاع الجديدة داخل العائلة وهو ما يفسر عدم إقبالهم بعد على هذه الخلية.وقالت إن وزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التي تضع هي أيضا رقما أخضر على ذمة المواطنين، للاستفسار حول مواعيد الإجلاء القادمة من أوكرانيا إلى تونس.ويذكر أن وزارة الصحة وضعت الرقم الأخضر "80105050" لفائدة الجالية التونسية العائدة من أوكرانيا، منذ 3 مارس الجاري، من الاثنين إلى غاية يوم السبت، من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر.