الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام هذا الاحد (س 14):في حمام سوسةامل حمام سوسة - نجم المتلوي محرز المالكيفي 15 اكتوبرالنادي البنزرتي - نادي حمام الانف عامر شوشانيوم الاربعاء 16 مارسفي ملعب بئر الاحمراتحاد تطاوين - النادي الصفاقسيفي رادسالترجي الرياضي - اتحاد بن قردانفي بن جناتالاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان وليد الجريديفي الشابةهلال الشابة - مستقبل الرجيش امير لوصيففي باجةالاولمبي الباجي - النادي الافريقي نضال اللطيفيوم الاربعاء 16 مارسفي جرجيسترجي جرجيس - النجم الساحلي