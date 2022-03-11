الرابطة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام هذا الاحد (س 14):
--المجموعة الاولى
الاحد 13 مارس
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - نجم المتلوي محرز المالكي
في 15 اكتوبر
النادي البنزرتي - نادي حمام الانف عامر شوشان
يوم الاربعاء 16 مارس
في ملعب بئر الاحمر
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
في رادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان
المجموعة الثانية
الاحد 13 مارس
في بن جنات
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان وليد الجريدي
في الشابة
هلال الشابة - مستقبل الرجيش امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي نضال اللطيف
يوم الاربعاء 16 مارس
في جرجيس
ترجي جرجيس - النجم الساحلي
--المجموعة الاولى
الاحد 13 مارس
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - نجم المتلوي محرز المالكي
في 15 اكتوبر
النادي البنزرتي - نادي حمام الانف عامر شوشان
يوم الاربعاء 16 مارس
في ملعب بئر الاحمر
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي
في رادس
الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان
المجموعة الثانية
الاحد 13 مارس
في بن جنات
الاتحاد المنستيري - مستقبل سليمان وليد الجريدي
في الشابة
هلال الشابة - مستقبل الرجيش امير لوصيف
في باجة
الاولمبي الباجي - النادي الافريقي نضال اللطيف
يوم الاربعاء 16 مارس
في جرجيس
ترجي جرجيس - النجم الساحلي
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