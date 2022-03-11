الجرندي للجزيرة : نعيش في مناخ ديمقراطي منفتح على النقد ونرفض التدخل في شؤوننا

كشف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في حوار مع الجزيرة نت عن الموقف الدبلوماسي لتونس من الحرب في أوكرانيا، وردّ على حديث المعارضة عن عزلة تونس دبلوماسيا وانحرافها عن المسار الديمقراطي بعد إجراءات الرئيس في 25 جويلية الماضي، فضلا عن تغيير حلفائها وأصدقائها.
وحول تصويت تونس لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا الذي اعتبره البعض خروجا عن الحياد الذي عرفته الدبلوماسية التونسية، وانحيازا للطرف الأوكراني على حساب روسيا بسبب ضغوط خارجية قال الجرندي
"أريد أن أؤكد أولا أن التصويت كان قرارا سياديا ولم تخضع تونس لأيّ نوع من أنواع الضغط من أية جهة كانت. تصويتنا كان عن قناعة ووفقا لمبادئ وثوابت سياستنا الخارجية التي تدعو إلى حل الأزمات بالطرق السلمية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات، باعتبار أن العمليات العسكرية لن تساهم في إيجاد الحلول وإنما ستولد المزيد من العنف، ناهيك عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
وحول زيارة رئيس الجمهورية للقمة الأفريقية الأوروبية وتقييم المشاركة وان كان اعتبارها رسالة مضمونة الوصول وردا على معارضي الرئيس الذين يتحدثون عن عزلة دبلوماسية ودولية بعد 25 جويلية أجاب الجرندي:
وحول تصويت تونس لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا الذي اعتبره البعض خروجا عن الحياد الذي عرفته الدبلوماسية التونسية، وانحيازا للطرف الأوكراني على حساب روسيا بسبب ضغوط خارجية قال الجرندي
"أريد أن أؤكد أولا أن التصويت كان قرارا سياديا ولم تخضع تونس لأيّ نوع من أنواع الضغط من أية جهة كانت. تصويتنا كان عن قناعة ووفقا لمبادئ وثوابت سياستنا الخارجية التي تدعو إلى حل الأزمات بالطرق السلمية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات، باعتبار أن العمليات العسكرية لن تساهم في إيجاد الحلول وإنما ستولد المزيد من العنف، ناهيك عن تدهور الأوضاع الإنسانية.
لقد رأينا تداعيات التصعيد العسكري من موجات لجوء نحو دول الجوار الأوكرانية، ولمسناه أيضا خلال عمليات إجلاء جاليتنا وما تعرضت له من متاعب وصعوبات لمغادرة الأراضي الأوكرانية.
وضحنا في شرحنا للتصويت أن موقفنا يأتي انتصارا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وأن العالم الذي ما زال تحت وطأة جائحة كوفيد لا يمكنه تحمل مزيد من الأزمات بهذا الحجم والخطورة، كما دعونا المجموعة الدولية إلى تكثيف مساعيها من أجل تشجيع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف العمليات العسكرية حماية للأرواح البشرية."
وحول زيارة رئيس الجمهورية للقمة الأفريقية الأوروبية وتقييم المشاركة وان كان اعتبارها رسالة مضمونة الوصول وردا على معارضي الرئيس الذين يتحدثون عن عزلة دبلوماسية ودولية بعد 25 جويلية أجاب الجرندي:
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