العجبوني: البلاد على حافة الانهيار ... والاستشارة الوطنية ليست أولوية تونس الأن بل يجب إنقاذ البلاد تفاديا لانفجار اجتماعي


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 08:56قراءة: 0 د, 57 ث
      
دعا الخبير المحاسب والقيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، رئيس الجمهورية قيس سعيد لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.

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وخلال استضافته صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2022، في ماتينال اذاعة شمس شدد هشام العجبوني على أن البلاد على حافة الانهيار.

وطالب العجبوني رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ خطوة إلى الوراء والعودة إلى الحوار مع أبرز المنظمات الوطنية وأهم الأحزاب السياسية والكفاءات لإنقاذ تونس.
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وأكد العجبوني أنه حاليا الاستشارة الوطنية والانتخابات ليست أولوية بل يجب إنقاذ البلاد تفاديا لانفجار اجتماعي.

تونس غير قادرة على شراء القمح بـ500 دولار وهناك مواد أخرى ستُفقد لاحقا

وشدد العجبوني على أن تونس غير قادرة على شراء القمح بـ500 دولار.

وأضاف هشام العجبوني أن هناك مواد أخرى ستشهد ارتفاعا في أسعارها جراء ما يشهده العالم من غلاء في المواد الأولية.

واعتبر العجبوني أنه رغم أن تونس في وضع خطير ومتردي إلا أننا نلاحظ أنه يتم تداول في مواضع لا تهم المواطنين والعمل على تصفية الحاسابات.

وأكد أن تطهير البلاد كما أكد رئيس الجمهورية يتطلب الكثير من الوقت في حين الوضع الاقتصادي لا يتحمل.

كما تساءل القيادي في التيار الديمقراطي "هل هناك تونسي واحد له دراية برؤية رئيس الجمهورية وتصوره؟".








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