ديلو لرياض جراد: أنت رأس حربة الدفاع عن قيس سعيّد

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انتقد النائب في البرلمان سمير ديلو في مداخلة على قناة التاسعة دفاع الكرونيكور رياض جراد على وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك على خلفية ايقاف العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني واختطاف نور الدين البحيري لأكثر من شهرين.وأضاف سمير ديلو مهاجما رياض جراد " أنت رأس حربة الدفاع عن قيس سعيّد وتدافع عن قرارات غير قانونية وغير دستورية".وتابع ديلو " مواقفي لم تكن دائما مع حركة النهضة وانما مع الديمقراطية وعندما تختطف سأدافع عليك ليرد عليه رياض جراد " لمن يشتكي القمح و القاضي دجاجة".