خلال 24 ساعة : حجز أكثر من 200 طنا من السكر والسميد والفارينة

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قامت مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة اليوم 10 مارس 2022 بعديد الحملات المتزامنة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين على كامل تراب الجمهورية والتي شملت المطاحن والمخازن المصرّح بها والمخازن العشوائية إضافة إلى مراقبة وسائل نقل البضائع على الطرقات، وقد أدّت هذه الحملات إلى حصيلة أولية من محجوزات لمواد مختلفة كالآتي:- 171 طن من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة.- 31 طن من السكر المدعم.- 243 طن من المعجنات غير صالحة للاستهلاك.- 33.95 طن من الخضر والغلال.- 5503 لتر من الزيت النباتي.- 2380 لتر من الحليب.- 643248 بيضة.- 95781 علبة من المعلبات.- 177 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.- 19536 قارورة مياه معدنية.- 227 طن من حديد البناء.