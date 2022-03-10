خلال 24 ساعة : حجز أكثر من 200 طنا من السكر والسميد والفارينة


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 22:13قراءة: 0 د, 37 ث
      
قامت مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة اليوم 10 مارس 2022 بعديد الحملات المتزامنة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين على كامل تراب الجمهورية والتي شملت المطاحن والمخازن المصرّح بها والمخازن العشوائية إضافة إلى مراقبة وسائل نقل البضائع على الطرقات، وقد أدّت هذه الحملات إلى حصيلة أولية من محجوزات لمواد مختلفة كالآتي:

...

- 171 طن من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة.
- 31 طن من السكر المدعم.
- 243 طن من المعجنات غير صالحة للاستهلاك.
..

- 33.95 طن من الخضر والغلال.
- 5503 لتر من الزيت النباتي.
- 2380 لتر من الحليب.
- 643248 بيضة.
- 95781 علبة من المعلبات.
- 177 طن من الحبوب والبقول والمواد العلفية.
- 19536 قارورة مياه معدنية.
- 227 طن من حديد البناء.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242515



  3.13% (322313 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الحسوم
الخميس 10 مارس 2022 | 7 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:24 15:49 12:37 06:38 05:12
Babnet
12°
Babnet16°Babnet% 71:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-520°-919°-1217°-1117°-13
  • Avoirs en devises
    23296,3

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25443 DT        1$ =2,96698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   988,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   