الارتقاء بعلاقات التعاون بين تونس وبولونيا محور محادثة هاتفية بين الجرندي ونظيره البولوني

. ..

. .

مثل الارتقاء بعلاقات التعاون بين تونس وبولونيا في جميع المجالات، محور محادثة هاتفية أجراها، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع نظيره البولوني، "زبيغنييف راو"، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.وقد أبلغ الجرندي نظيره البولوني أسمى عبارات شكر رئيس الجمهورية لدولة بولونيا، وذلك لما حظي به أفراد الجالية التونسية في أوكرانيا لدى قدومهم إلى بولونيا من حسن الاستقبال والمعاملة وكرم الضيافة من قبل السلطات والشعب البولوني الصديق، معتبرا أن ذلك يعكس عمق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسي والبولوني.ودعا الجرندي، بالمناسبة، نظيره البولندي إلى زيارة تونس في أقرب الآجال لتعميق سنة التشاور ولبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مثنيا في نفس الوقت على تطوّر تدفّق السياح البولونيين على تونس رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وهو ما يعكس تميز الوجهة التونسية وما تحظى به من سمعة طيبة لدى السائح البولندي، وفق تقديره.على صعيد آخر، عبّر الجرندي أثناء المكالمة عن استعداد تونس لمزيد توثيق التعاون والتنسيق مع بولونيا في المحافل الدولية من أجل التصدي للتحديات المستجدة التي أثبتت الأحداث الأخيرة ضعف الحلول الفردية المتعلقة بها مقابل نجاعة التعاون متعدد الأطراف والتضامن الدوليين.ومن جانبه، أشار وزير خارجية بولونيا "زبيغنييف راو" إلى ما وفّرته السلطات التونسية من إحاطة ومساعدة أثناء عملية إجلاء الرعايا التونسيين من أوكرانيا عبر بولونيا.كما عبّر عن تقدير الحكومة والشعب البولنديين لكافة هذه الجهود ولمواقف تونس في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مجددا استعداد بلاده لمواصلة تسهيل عملية عبور التونسيين من أوكرانيا، ومثمنا عمق العلاقات الودية التي تجمع البلدين الصديقين.