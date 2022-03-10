مجدي الكرباعي يكشف: فرنسا قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 17:25قراءة: 0 د, 15 ث
      
قال الخميس 10 مارس، النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، إن السلطات الفرنسية قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي خلال سنة .
وعلق الكرباعي في تدوينةعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك '' شكرا للسلط التونسية على مثل هذه الاتفاقيات هذه الأرقام ستكون مادة دسمة لـ"ماكرون" و إنجازته في برنامجه الإنتخابي''.
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