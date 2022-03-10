مجدي الكرباعي يكشف: فرنسا قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي

قال الخميس 10 مارس، النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، إن السلطات الفرنسية قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي خلال سنة .
وعلق الكرباعي في تدوينةعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك '' شكرا للسلط التونسية على مثل هذه الاتفاقيات هذه الأرقام ستكون مادة دسمة لـ"ماكرون" و إنجازته في برنامجه الإنتخابي''.
وعلق الكرباعي في تدوينةعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك '' شكرا للسلط التونسية على مثل هذه الاتفاقيات هذه الأرقام ستكون مادة دسمة لـ"ماكرون" و إنجازته في برنامجه الإنتخابي''.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 242498