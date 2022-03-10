مجدي الكرباعي يكشف: فرنسا قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي

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قال الخميس 10 مارس، النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، إن السلطات الفرنسية قامت بطرد 1200 مهاجر تونسي خلال سنة .وعلق الكرباعي في تدوينةعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك '' شكرا للسلط التونسية على مثل هذه الاتفاقيات هذه الأرقام ستكون مادة دسمة لـ"ماكرون" و إنجازته في برنامجه الإنتخابي''.