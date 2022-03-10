النقابي الامني محمد علي الرزقي: قاعة العمليات في الداخلية تورطت في تهريب ابوعياض وذلك بعد ان غالطت الأمنيين بمعلومات خاطئة لتشتيتهم"

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قال النقابي الأمني ف محمد علي الرزقي في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" اليوم الخميس ان وكيل الجمهورية اصدر قرارا بإلقاء القبض على ابو عياض في جامع الفتح.وأضاف النقابي الأمني " تم إصدار معطيات مغلوطة لفرقة الحرس الوطني للذهاب الى مقر حركة النهضة في مونبليزير لانه سيحترق فتم تشتيت الجهود الأمنية".وتابع النقابي الامني " يبدو ان غرفة العمليات تم اختراقها من قبل بعض عناصر الأمن الموازي".واكد النقابي الامني ان عناصر العفو التشريعي العام شغلوا مناصب في قاعة العمليات مضيفا " عون مرور تمكن من تهريب ابو عياض الى عمارة في منطقة " الباساج".واضاف " قاعة العمليات غالطت الأمنيين باعلامهم ان ابو عياض في حي التضامن وليس في الباساج لمغالطتنا" متابعا " بعد ان وصلنا الى حي التضامن تم شتمنا من قبل غرفة العمليات وتحميلنا مسؤولية تهريب ابو عياض".وتابع " الف و500 امني تابعوا ابو عياض صدموا وبدؤوا في البكاء بسبب ما حصل".