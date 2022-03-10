رئيس الجمهورية يعلن انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.وأكد رئيس الجمهورية على أن لا أحد فوق القانون، وعلى أن العمل سيتواصل وفق نفس المبادئ وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي.