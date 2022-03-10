رئيس الجمهورية يعلن انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 16:54قراءة: 0 د, 20 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.
وأشار رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، إلى انطلاق عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين.
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وأكد رئيس الجمهورية على أن لا أحد فوق القانون، وعلى أن العمل سيتواصل وفق نفس المبادئ وبثبات للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي.

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