الاحتفاظ بتاجر من أجل الاخلال بتراتيب الدعم و الاحتكار

المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،جابر الغنيمي

Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 15:58قراءة: 0 د, 18 ث
      
باب نات - افاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ،جابر الغنيمي لباب نات" اليوم الخميس 10 مارس 2022 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بشخص من أجل الاخلال بتراتيب الدعم و الاحتكار على اثر ضبط كميات كبيرة من مادة السكر بمنزله بالجهة موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانه.

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