نافع النيفر: إذا لم ترفع الدولة في دعم المحروقات فإن الزيادة ستكون بين 170 او 180 مليم للتر

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قال العضو في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر، اليوم الخميس ، إنه إذا لم ترفع الدولة في دعم المحروقات فان الزيادة في الأسعار ستكون بين 170 و180 مليم اللتر الواحد.وأقر خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، إنه وإذا تواصل سعر برميل النفط العالمي ب115 دولار مع تواصل إرتفاع أسعار الحبوب خاصة منها القمح والصوجا ستكون لها تأثيرات كبيرة وخطيرة في تونس خاصة منها إرتفاع أسعار عديد المنتوجات والمواد الغذائية.وأكد النيفر أن الوضع حاليا خطيرا جدا، داعيا لتلافي الخلافات والبحث عن إصلاحات وحلول آنية عاجلة.