توسّع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل 4 ملايين تونسي


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 08:26قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكّد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 10 مارس 2022، توسّع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل 4 ملايين تونسي، موضّحا أنّ الفقير في تونس، حسب معهد الاحصاء، هو من يعيش في اليوم الواحد بما قيمته 4800 مليم، أما الفقر المدقع فهو في حدود الثلاثة دنانير.

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وأضاف منير حسين أنّ الطبقة المتوسطة تآكلت في تونس، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وانخفاض نسبة النمو، وانعدام خلق الثروة بسبب التداين المفرط، حسب قوله.


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