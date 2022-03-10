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أكّد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسين في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 10 مارس 2022، توسّع قاعدة الفقر في تونس، لتشمل 4 ملايين تونسي، موضّحا أنّ الفقير في تونس، حسب معهد الاحصاء، هو من يعيش في اليوم الواحد بما قيمته 4800 مليم، أما الفقر المدقع فهو في حدود الثلاثة دنانير.وأضاف منير حسين أنّ الطبقة المتوسطة تآكلت في تونس، نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة وانخفاض نسبة النمو، وانعدام خلق الثروة بسبب التداين المفرط، حسب قوله.