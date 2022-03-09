هشام العجبوني: كولوا استشارة و صبّوا استشارة في كراهبكم

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علّق الأربعاء 9 مارس، النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمنح الأنترنت مجانية للمواطنين من أجل تسهيل مشاركتهم في الاستشارة الوطنية.وقال هشام العجبوني في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك مخاطبا التونسيين " كولوا استشارة و صبّوا استشارة في كراهبكم".وتأتي تدوينة هشام العجبوني في وقت قفزت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية ومن المنتظر أن ترفع وزارة التجارة تسعيرة الوقود خلال الأيام القادمة بعد أن لامس سعر برميل النفط 120 دولار .ويشير العجبوني ضمنيا إن أولايات رئيس الجمهورية قيس سعيّد انجاح الاستشارة الوطنية وليس مشاغل التونسيين من ارتفاع الأسعار.