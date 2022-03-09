وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لموسكو وتتوقع عجزها عن سداد ديونها قريبا


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 22:23قراءة: 0 د, 22 ث
      
وكالات - حذرت وكالة "فيتش" البارزة للتصنيف الائتماني من أن روسيا ستعجز قريبا عن سداد ديونها.

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وخفضت الوكالة تصنيفها للدين العام الروسي، وحذرت من أن التخلف عن السداد بات "وشيكا".

يأتي هذا وسط زيادة العقوبات الدولية على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
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ويهدف التصنيف الائتماني إلى مساعدة المستثمرين على فهم مستوى الخطر الذي يواجهونه في شراء ديون الدولة، أو السندات.

ويعني التصنيف الائتماني المنخفض أن احتمالات عدم السداد عالية، وبالتالي فإن المستثمر سيتحمل تكلفة أعلى لإقراض هذا البلد.

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