في الحقائق الأربعة: اجهزة المراقبة تكشف عملية قتل مولود ورميه في مصب نفايات ‎‎


Publié le Mercredi 09 Mars 2022 - 18:05قراءة: 0 د, 26 ث
      
بث برنامج الحقائق الأربعة تحقيقا حول عملية قتل رضيع اثر ولادته في سيارة بولاية صفاقس وذلك هربا من الفضيحة.
ووفق التقرير فان والدة الرضيع ادعت أنها مريضة لإخفاء حملها طيلة 9 أشهر وأثناء نقلها بسيارة خاصة من قبل شقيقها وقريبها وزوج شقيقها وضعت المولود في السيارة.
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وترجت والدة الرضيع من زوجة شقيقها ان تساعدها وان تمنع الفضيحة فتم قتل الرضيع في السيارة قبل ان تقوم برمي جثته في مصب نفايات بجانب مستشفى الولادة.
وقد تمكنت اجهزة المراقبة من كشف عملية القتل داخل السيارة.

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