موسي: بعد النقطة الصفر متع نصف الليل تبدلتش حاجة اليوم؟

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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك ان مسالة فقدان " السميد والفارينة" ليست جديدة لكن رئيس الدولة قيس سعيد لم يكن منتبها لذلك بل اهتم بمشروعه السياسي.واضافت عبير موسي "بربي بعد النقطة الصفر متع نصف الليل في وزارة الداخلية تبدلتش حاجة اليوم؟ ".وطالبت عبير موسي رئيس الجمهورية بخلية أزمة لمواجهة انقطاع المواد الاساسية.وتابعت "راشد الغنوشي هو المتسبب في الوضع الاقتصادي الكارثي للبلاد.. الغنوشي هو اللي رهنا في مئات آلاف المليارات من الديون.. والخوانجية دمرو الفلاحة في تونس".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تحوّل ليلة أمس، إلى مقر وزارة الداخلية، للحديث عن سبل التصدي لظاهرة الاحتكار التي اعتبر أنّها "بفعل فاعل" ولم "يسبق أن عاشت البلاد التونسية مثل هذه الظاهرة، حتّى في شهر ديسمبر 2010 والأشهر الموالية له"، حسب قوله.وقال: "أريد أن أوجه رسالة من خلال هذه الزيارة، الحادية عشر ليلا، إلى كلّ الشعب التونسي.. أنا هنا في بهو وزارة الداخلية، لأؤكد على أنّ الدولة متماسكة، ولأؤكد خاصّة على ضرورة مضاعفة الجهد في هذه المرحلة بالذات، خاصّة بالنسبة إلى مسألة المضاربة والأسعار".وقال سعيّد : "بأيّ حقّ تحتكرون موادا مدعمة من الدولة؟..".وأضاف: "من يضارب بقُوت المواطنين، هو لا يسعى إلى التنكيل بالشعب فحسب، بل يسعى إلى ضرب السلام الأهلية..".ودعا سعيّد النيابة العمومية إلى التحرك بسرعة ضدّ المحتكرين في نطاق القانون، قائلا: "من يجرم في حقّ الشعب التونسي أو يحاول إدخال الفوضى في البلاد، فليعلم أنّ هناك وطنيون يعملون من أجل تطبيق القانون".وتابع: "لقد دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ بعزم وإرادة ثابتة لنحقق آمال الشعب رغم حملات التشويه والمغالطة..".وأضاف: "أريدها حربا دون هوادة ضدّ هؤلاء المحتكربن المجرمين، ولكن بالتأكيد في إطار القانون..".وجدّد سعيّد بهذه المناسبة، تأكيده على أنّه سيتمّ وضع مرسوما يتعلّق بمسالك "التجويع" حتّى تتحول إلى مسالك توزيع في إطار القانون.وطمأن قيس سعيّد الشعب التونسي، مؤكّدا أنّه سيتمّ التصدي لهذه الظاهرة، حيث تمّ تحديد "ساعة الصفر" للقيام بالواجب الذي تقتضيه المسؤولية، وفق تعبيره.