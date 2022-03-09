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تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنه وقع تأمين مغادرة أفراد جاليتنا الذين كانوا عالقين بمدينة سومي الأوكرانية، وذلك بفضل تضافر جميع الجهود والتنسيق المحكم مع ممثلي الجالية والدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة.ووفق بلاغ للخارجية, سيتم خلال الساعات القليلة القادمة تأمين استقبال أبناءنا سالمين إن شاء الله على الحدود البولونية الأوكرانية من قبل سفارتنا بفرصوفيا.وكان دبلوماسيونا قد استقبلوا فجر اليوم اثنين من مواطنينا قدما من مدينة سومي في عملية إجلاء سابقة.وتواصل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جهودها مع جميع الأطراف لإجلاء بقية مواطنينا ولا سيما الموجودين بمدينتي خيرسون وزاباروجيا.