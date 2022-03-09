"أريانة تسترجع ذاكرتها" كتاب جديد لرياض فضلون "يفصل بين الحقيقة التاريخية والأسطورة"

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"فصل الحقيقة التاريخية عن الأسطورة وإعادة بناء الذاكرة هو الهدف الأساسي من تأليف هذا الكتاب"، هكذا قدم رياض فضلون في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء كتابه "أريانة تسترجع ذاكرتها" الصادر مؤخرا، مضيفا أنه حاول في 756 يحتويها هذا الكتاب "إعادة كتابة تاريخ أريانة" هذه المدينة التي أحبها وولد فيها وترعرع بين شوارعها وأزقتها، وسعى إلى الإجابة عن أسئلة حول أهم ملامحها وتاريخ إنشائها وأصل سكانها وأسئلة أخرى عالقة "لم تجد سابقا أجوبة في ما كتب عن المدينة من خلال الوثائق المكتوبة والحجج التي لا تقبل التشكيك والصور".ويعد كتاب "أريانة تسترجع ذاكرتها" حسب المؤلف إضافة وتكملة لما كتبه كل من جاك الطيب وإيفلين بن جعفر وعيسى البكوش وألبار نقاش وروبار حجاج وفرنسواز فخفاخ وعلي حمريت وآخرون وما تم إنجازه من دراسات وبحوث جامعية حول مدينة أريانة.ويقول المؤلف في هذا الصدد أن الكتاب بمثابة "تصحيح للتاريخ وللروايات المتداولة التي تناقلتها مختلف الأجيال، وللخرافة التي تشكل الجزء الأساسي للذاكرة المتداولة حول المدينة التي تملك تاريخا عريقا وزاخرا بالأحداث، وتكملة للفراغ الذي خلفه غياب الدراسات والبحوث السابقة".هذا التصحيح والفصل بين الحقيقة التاريخية الثابتة تم حسب قوله "اعتمادا على الوثائق المكتوبة والصور والمصادر والحجج الدامغة التي لا تقبل التشكيك".وبين في حديثه قائلا "قضيت 10 سنوات في جمع الوثائق والبحث والتدقيق والمقارنة بين الروايات والمصادر اطلعت خلالها على كل ما توفر من المؤلفات التي صدرت حول أريانة واطلعت على 49 ألف وثيقة من كتب ومقالات صحفية ووثائق ومجلات وخرائط وغيرها من المصادر".وتابع قوله "تطلب الاطلاع على 29 ألف وثيقة من الأرشيف الوطني4 سنوات كما قضيت 6 أشهر للاطلاع على 273 ملفا محفوظة بأرشيف الملكيّة العقاريّة و3 أشهر للتدقيق في 6240 عددا من الرّائد الرّسمي التونسي وقد بلغ عدد المصادر المعتمدة 58 مصدرا باللغة العربية و90 مصدرا باللغات الأجنبية.وقد احتوى الكتاب على سبعة فصول تعلق الأول منها بتاريخ مدينة أصول سكانها، أما الثاني فاهتم بتاريخ التعليم في أريانة و الثالث بالمجال الديني فيها.واهتم المؤلف في الفصل الرابع بالإدارة المحلية في حين خصص الخامس لقصور، واستعرض في الفصل السادس من الكتاب يهود أريانة كما تطرق في الفصل السابع إلى متفرقات حول المشاهير و الأحداث الكبرى التي شهدتها مدينة أريانة عبر تاريخها.وأكد رياض فضلون أن هذا الكتاب يفتح الباب أمام الباحثين والكتاب لمزيد التعمق في تاريخ مدينة أريانة والغوص في تفاصيلها والنبش في تاريخها المنسي، معبرا في هذا السياق عن استعداده لوضع آلاف الوثائق التي يمتلكها على ذمة كل بحث جدي.ويشار إلى أن طباعة الكتاب تمت على نفقة المؤلف الخاصة ورغم ارتفاع كلفة الطباعة لم يتلق لحد الآن أي دعم من المؤسّسات الرّسمية مما اضطره لسحب عدد ضئيل، وبالتالي لن يكون هذا العمل متوفرا في بالمكتبات.